موقف هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 22 من البريميرليج.

محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 18 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 10 أهداف

جاستن كلويفرت



ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

نيكولاس جاكسون

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، 4 مباريات ضمن الجولة الـ 22 والتي انطلقت أمس السبت بعدد 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً - عبر قناة beIN Sports 2

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 مساءً - عبر قناة beIN Sports 1

مانشستر يونايتد"> مانشستر يونايتد

نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون- 4 مساءً - عبر قناة beIN Sports Xtra 2

إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 - عبر قناة beIN Sports 1

مانشستر سيتي"> مانشستر سيتي

مواعيد الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد 1-4 بورنموث (انتهت)

وست هام 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

برينتفورد 0-2 ليفربول (انتهت)

ليستر سيتي 0-2 فولهام (انتهت)

أرسنال 2-2 أستون فيلا (انتهت)

أرسنال

مباريات الأحد 19 يناير

نوتيتجهام فورست ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 مساءً

إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً

إيبسويتش تاون

مباريات غدا الاثنين 20 يناير

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

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