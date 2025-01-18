السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يكشف عن هدفه القادم بعد اقترابه من مانشستر سيتي (فيديو)

عمر مرموش بقميص مانشستر
عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي، فيتو

كشف عمر مرموش نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم وآينتراخت فرانكفورت الألماني، عن هدفه القادم بعد أن حقق أهم أحلامه باقتراب الانتقال لأحد أكبر الأندية الإنجليزية، وهو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـمنتخب مصر فيديو مصورا يحمل رسالة صوتية من عمر مرموش يكشف فيها عن هدفه الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

هدف مرموش بعد الإنضمام لمانشستر سيتي

وقال مرموش في رسالته: “أنا عايز أعمل قصة لنفسي عايز أبقى عمر مرموش.. كل واحد عنده قصة وكل واحد له نجاحاته هي دي حتتي والكرة دي أهم حاجة بالنسبة لي”.

ويقترب النجم المصري عمر مرموش من الانضمام رسميًّا إلى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

لمشاهدة الفيديو هنا

 

مرموش ضد صلاح

وستكون المواجهة القادمة لفريقي مانشستر سيتي ضد ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح هي الأولى التي تجمع النجمين وجهًا لوجه في الدوري الإنجليزي بعد إتمام الصفقة، ولكنها أيضًا قد تكون الأخيرة في ظل اقتراب رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية عقده هذا الموسم.

موعد أول مواجهة بين مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام ليفربول في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025 يوم 23  فبراير المقبل، سيكون الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش وجهًا لوجه.

وينتظر أن يعلن مانشستر سيتي عن صفقة التعاقد مع عمر مرموش في الساعات القليلة المقبلة بعد أن ودع اللاعب المصري فريقه آنتراخت فرانكفورت الألماني في مباراته ضد دورتموند.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر مرموش منتخب مصر الأول لكرة القدم مانشستر سيتي إنتراخت فرانكفورت الألماني محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

قبل إعلان انضمامه لـ السيتي، هل يعيد عمر مرموش أمجاد محمد صلاح في إنجلترا؟

عمر مرموش: رفضت اللعب لمنتخب كندا، لن أعيش في جلباب صلاح، بكيت من الجوع بالسويد، اضطهدوني في فولفسبورج واتذليت علشان فنجان كابتشينو

صفقة عمر مرموش تنعش خزينة وادي دجلة بـ100 مليون جنيه

عمر مرموش يكشف عن قدوته في الملاعب وسر تألقه في الموسم الجاري
ads

الأكثر قراءة

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

تكليف عاجل من محافظ الوادي الجديد بشأن تقدير درجات الشهادة الإعدادية

الوضع صعب في الأهلي، 8 تصريحات نارية لـ كولر بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري الأبطال

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

مفتي الجمهورية السابق يكشف كيفية ضبط الخطاب الديني في مواجهة الإلحاد (فيديو)

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية