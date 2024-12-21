ساوثامبتون يعلن عن المدير الفني الجديد

أعلن نادي ساوثهامبتون، اليوم السبت، تعيين الكرواتي إيفان يوريتش، في منصب المدير الفني للفريق، على أمل انتشاله من كبوته.

مدرب ساوثامبتون الجديد

وتولى يوريتش، المهمة، خلفا لراسيل مارتن، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي، في ظل تذيل ساوثهامبتون لجدول ترتيب البريميرليج.

وذكر ساوثهامبتون في بيان "نواصل التركيز على القتال من أجل النجاة، ونحن على قناعة بأن هذه الخطوة ستمدنا بالقوة والعزيمة لتحسين النتائج على أرض الملعب".

ووقع يوريتش، البالغ من العمر 49 عاما، عقدا مع ساوثهامبتون يمتد لعام ونصف.

وجاءت آخر تجربة للمدرب الكرواتي عبر بوابة روما الإيطالي، حيث قضى معه، فترة قصيرة لمدة شهرين.

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