إسرائيل تطالب عائلات 6 رهائن بعدم الاحتفال بإطلاق سراحهم غدا

طلبت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، من عائلات 6 رهائن في القدس الشرقية يفترض أن يتم إطلاق سراحهم من قبل حركة حماس، صباح الأحد، بعدم إقامة احتفالات، وفقًا لما جاء عبر هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت مصادر مقربة من حركة حماس الفلسطينية قد كشفت عن هوية الرهائن الذين ستشملهم الدفعة الأولى من عملية التبادل مع إسرائيل، بعد إقرار اتفاق وقف الحرب في غزة رسميًّا، فجر اليوم السبت.

وقال مصدران مقربان من حماس، إن الدفعة الأولى للرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم من قطاع غزة، ستشمل 3 مجندات إسرائيليات، وفق ما نقلته عنهما وكالة "فرانس برس".

من جهته، قال كبير المفاوضين الأمريكيين بريت ماكجورك، إن البيت الأبيض يتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار صباح غد الأحد، مع إطلاق سراح 3 رهائن، وإرسالهن إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم نفسه، من خلال الصليب الأحمر.

وقال ماكجورك، إنه بعد إطلاق سراح أوائل الرهائن، غدًا الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح 4 رهائن أخريات بعد 7 أيام، ثم إطلاق سراح 3 رهائن أخريات كل 7 أيام بعد ذلك.

وأعلن مسؤول عسكري أن نقاطًا أقيمت عند معابر "كرم أبو سالم"، و"إيريز"، و"رعيم"، حيث سيُعايِن أطباء واختصاصيون نفسيون الرهائن المفرج عنهن قبل "نقلهن بمروحية أو بسيارة" إلى مستشفيات في إسرائيل.

وبحسب مسودة الاتفاق، تشمل المرحلة الأولى من الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة نساء مدنيات ومجندات، وجنودًا، ورجالًا مدنيين فوق 50 عامًا، وآخرين دون 50 عامًا مرضى وجرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.