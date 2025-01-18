السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

صحيفة عبرية: اتجاه لإقالة قادة جيش الاحتلال قريبا لهذا السبب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة إسرائيل اليوم، عن مصادر قولها: "إن الطيف السياسي الإسرائيلي متوافق على إقالة قادة جيش الاحتلال  قريبا"، وذلك بعد الإخفاق في تحقيق أهداف بقطاع غزة".

إقالة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن لواء جفعاتي التابع لجيش الاحتلال، غادر قطاع غزة دون أي يحصل على أمر بالاستعداد للعودة، وذلك قبل ساعات من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك الانسحاب، بعد موافقة إسرائيل وحماس على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وبموجب هذا الاتفاق ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وفي الـ5 من شهر يناير الجاري، ذكرت إعلام عبرية أن لواء كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي  انسحب من شمالي قطاع غزة بعد شهرين من القتال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وتكبد هذا اللواء خلال هذه الفترة 13 قتيلًا. وأقر جيش الاحتلال  الإسرائيلي بمقتل 41 جنديًّا منذ بدء عمليته العسكرية الحالية شمالي قطاع غزة في الخامس من أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، قولها: "إن جيش الاحتلال  يعاني نقصًا في القوى البشرية بعد مقتل وإصابة نحو 10 آلاف جندي بالحرب".

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جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة خسائر جيش الاحتلال

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