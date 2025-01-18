أعلنت السلطات القضائية في إيران، مساء اليوم السبت، اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بهجوم وقع صباحًا على المحكمة العليا في العاصمة طهران.

إيران توقف متهمين على صلة باغتيال اثنين من كبار قضاة المحكمة العليا

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من كبار القضاة، هما: علي رازيني ومحمد مقيسه، وإصابة قاض آخر بجروح.

وقال المتحدث باسم القضاء أصغر جهانجير، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه "تم التعرف على الأفراد واعتقالهم واستدعائهم فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي اليوم، والتحقيق مستمر".

وأضاف أن هؤلاء القضاة أصبحوا "موضع كراهية وحقد من قبل أعداء النظام والإسلام" بسبب تعاملهم مع قضايا أمنية مهمة.

وأكد جهانجير أنه تم على الفور فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه سيتم الحصول على معلومات جديدة خلال الساعات المقبلة وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بها.

كما اتهم مسؤولون إيرانيون منظمة مجاهدي خلق المعارضة بالوقوف وراء الهجوم عبر تجنيد أحد العاملين في المحكمة العليا في طهران لتنفيذ الهجوم، الذي وصفته طهران بـ"الإرهابي".

وقال رئيس السلطة القضائية الأسبق مصطفى بور محمدي في مقابلة تلفزيونية إنه "من المؤكد أن جماعة مجاهدي خلق متورطة في هذه الاغتيالات".

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