السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران توقف متهمين على صلة باغتيال اثنين من كبار قضاة المحكمة العليا

القضاة المغتالون،
القضاة المغتالون، فيتو

أعلنت السلطات القضائية في إيران، مساء اليوم السبت، اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بهجوم وقع صباحًا على المحكمة العليا في العاصمة طهران.

إيران توقف متهمين على صلة باغتيال اثنين من كبار قضاة المحكمة العليا

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من كبار القضاة، هما: علي رازيني ومحمد مقيسه، وإصابة قاض آخر بجروح.

وقال المتحدث باسم القضاء أصغر جهانجير، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه "تم التعرف على الأفراد واعتقالهم واستدعائهم فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي اليوم، والتحقيق مستمر".

وأضاف أن هؤلاء القضاة أصبحوا "موضع كراهية وحقد من قبل أعداء النظام والإسلام" بسبب تعاملهم مع قضايا أمنية مهمة.

وأكد جهانجير أنه تم على الفور فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه سيتم الحصول على معلومات جديدة خلال الساعات المقبلة وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بها.

كما اتهم مسؤولون إيرانيون منظمة مجاهدي خلق المعارضة بالوقوف وراء الهجوم عبر تجنيد أحد العاملين في المحكمة العليا في طهران لتنفيذ الهجوم، الذي وصفته طهران بـ"الإرهابي".

وقال رئيس السلطة القضائية الأسبق مصطفى بور محمدي في مقابلة تلفزيونية إنه "من المؤكد أن جماعة مجاهدي خلق متورطة في هذه الاغتيالات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التلفزيون الإيراني منظمة مجاهدي خلق طهران إيران العاصمة طهران

مواد متعلقة

اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران"

بوتين: نعطي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع إيران

تستهدف قطاع صناعة النفط، ترامب يخطط لاستخدام استراتيجية الضغط القصوى على إيران

على طريقة فخ "البيجر"، تفاصيل زرع إسرائيل متفجرات بأجهزة طرد برنامج إيران النووي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

تكليف عاجل من محافظ الوادي الجديد بشأن تقدير درجات الشهادة الإعدادية

الوضع صعب في الأهلي، 8 تصريحات نارية لـ كولر بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري الأبطال

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

مفتي الجمهورية السابق يكشف كيفية ضبط الخطاب الديني في مواجهة الإلحاد (فيديو)

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية