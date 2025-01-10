الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن

العدوان الأمريكي
العدوان الأمريكي على اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لـجماعة الحوثي، اليوم الجمعة، باستشهاد موظف وإصابة 6 آخرين خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على ميناء رأس عيسى في الحديدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن 

 وقال المسئول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة  لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان أمس الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 

 وتابع جيش الاحتلال في بيانه ‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن، حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن إسرائيل جماعة الحوثى الحديدة ميناء راس عيسي

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تستهدف محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
ads

الأكثر قراءة

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 10/ 1/ 2025 "آخر تحديث"

صحة دمشق تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث الجامع الأموي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد فتوح وموقفه من مباراة بلاك بولز

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية