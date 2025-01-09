الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة

غارات أمريكية بريطانية
غارات أمريكية بريطانية على اليمن، فيتو

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن مناطق متفرقة من اليمن تعرضت لـغارات أمريكية بريطانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفادت أن الغارات شملت منطقة جربان في صنعاء، ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ومديرية اللحية في الحديدة.

وأفاد مصدر يمني لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات ثكنات تابعة للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران (50 كم شمال صنعاء).


وأضاف أن قصفًا جويًا مماثلًا بغارتين استهدفتا معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة.

وذكر المصدر أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارة على موقع عسكري في جبل المِّلح بمديرية اللُحَّية (110 كم) شمال مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.
 

ويأتي القصف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، أربع غارات على معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة، واللواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.


وحينها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، استهداف منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة التابعة لـ "الحوثيين" في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، مشيرةً إلى "استخدام المنشأتين في شن هجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن".

وجاء القصف الأمريكي والبريطاني، بعد أيام من إعلان  جماعة "الحوثي"، يوم الإثنين الماضي، مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) شمال البحر الأحمر بصاروخين مجنحين و4 طائرات مُسيرة "أثناء تحضيرها لهجوم جوي كبير على البلد"، مؤكدةً "إفشال الهجوم الأمريكي".


وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد كشف، في 19 ديسمبر الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.


وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12  يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "الحوثي" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًّا على الغارات الجوية.


وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غارات أمريكية بريطانية منطقة جربان في صنعاء مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران مديرية اللحية في الحديدة القيادة المركزية الامريكية الحوثيين السفن التجارية في البحر الأحمر جماعة الحوثى حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان
ads

الأكثر قراءة

صدمة أحمد الشرع وشركاه، «واشنطن بوست» تكشف عن قرار أمريكي ضد حكام سوريا الجدد

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

بعد شهرين زواج، عامل يقتل عروسه في سوهاج بطلق ناري

تشاد تعلن حصيلة القتلى بعد "هجوم القصر الرئاسي"

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبر، تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

بمشاركة صلاح، توتنهام يصعق ليفربول بهدف "القاضية ممكن" في ذهاب كأس كاراباو (فيديو)

منوعات

المزيد

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

كيت ميدلتون تكشف مخططها في المستقبل بعد تعافيها من السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية