غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن مناطق متفرقة من اليمن تعرضت لـغارات أمريكية بريطانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفادت أن الغارات شملت منطقة جربان في صنعاء، ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ومديرية اللحية في الحديدة.

وأفاد مصدر يمني لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات ثكنات تابعة للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران (50 كم شمال صنعاء).



وأضاف أن قصفًا جويًا مماثلًا بغارتين استهدفتا معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة.

وذكر المصدر أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارة على موقع عسكري في جبل المِّلح بمديرية اللُحَّية (110 كم) شمال مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.



ويأتي القصف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، أربع غارات على معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة، واللواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.



وحينها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، استهداف منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة التابعة لـ "الحوثيين" في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، مشيرةً إلى "استخدام المنشأتين في شن هجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن".

وجاء القصف الأمريكي والبريطاني، بعد أيام من إعلان جماعة "الحوثي"، يوم الإثنين الماضي، مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) شمال البحر الأحمر بصاروخين مجنحين و4 طائرات مُسيرة "أثناء تحضيرها لهجوم جوي كبير على البلد"، مؤكدةً "إفشال الهجوم الأمريكي".



وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد كشف، في 19 ديسمبر الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.



وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "الحوثي" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًّا على الغارات الجوية.



وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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