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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على اليمن إلى 46 مصابا وشهيدا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن  ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء و الحديدة إلى 6 شهداء و40 مصابا.

خسائر اليمن جراء العدوان الإسرائيلي 

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 11 أخرين، وذلك في حصيلة أولية للخسائر الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن الهجوم على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن جاء بتوصية من رئيس الأركان 

وأضاف الموقع العبري في تقريره، أن هرتسي هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.
وفي السياق ذاته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الأهداف التي ضربها في اليمن، والتي تضمنت بنية تحتية ومحطات طاقة.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "قصفنا أهدافا حوثية في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن ومن بين الأهداف بنى تحتية يستخدمها الحوثي في مطار صنعاء الدولي".

الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال في اليمن 

وأضاف جيش الاحتلال: "أن الغارات استهدفت مقار جماعة الحوثي في القطاع الساحلي والعمق اليمني  قصفنا محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب اللتين تستخدمان كبنية تحتية للحوثيين".
 

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اليمن مطار صنعاء صنعاء الحديدة جيش الاحتلال

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