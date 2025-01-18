السبت 18 يناير 2025
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام دجوليبا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي ،في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق -  أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

 

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا والقناة الناقلة 

 ويستضيف فريق  بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة بي ان سبورت المباراة باعتباره الناقل الحصري للبطولة وتحديدًا beIN Sports8

 

مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف لاحتلال صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع الترجي برصيد 10 نقاط وفارق الأهداف للأخير

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف، ليصل إلى النقطة العاشرة.

وستحسم مباريات الجولة الأخيرة ترتيب فريقي الترجي وبيراميدز، ومن سيكون في المركز الأول والثاني.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني (المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (المجموعة الثانية).

3- الأهلي (المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)

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