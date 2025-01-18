دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم علي دجوليبا بثنائية في الشوط الأول (صور)

دوري أبطال افريقيا، تقدم فريق بيراميدز علي نظيره دجوليبا المالي بهدفين دون رد بالشوط الأول على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز ودجوليبا

سجل صديف إيجولا هدفًا مبكرًا لـ بيراميدز في الدقيقة الثانية، جاء من خطأ فى التِشتيت من دفاع دجوليبا استغله صديق وانطلق وسددها من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز في الثاني في الدقيقة 10 بعد تمريرة من رمضان صبحي ليصوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

خلال الثلث ساعة الأولي جاء الاستحواذ 50% لصالح بيراميدز مقابل 50%لصالح دجوليبا.

وركلة حرة لصالح دجوليبا من على مشارف منطقة الجزاء نفذها كينان بتسديدة أبعدها ببراعة الشناوي.

وركلة ركنية لصالح بيراميدز من الجهة اليمني نفذها مصطفي فتحي بتمريرة قصيرة ومن ثم عرضية انتهت بين أحضان حارس المرمى.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي،في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

مروان حمدي

مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف لاحتلال صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع الترجي برصيد 10 نقاط وفارق الأهداف للأخير

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف، ليصل إلى النقطة العاشرة.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

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