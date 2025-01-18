بعد خيتافي، وكيل إبراهيم عادل يكشف عن عرض فرنسي للاعب خلال الأيام المقبلة

بيراميدز، أكد أحمد عباس وكيل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، أن هناك عرضا فرنسيا ينتظره اللاعب خلال الأيام المقبلة وذلك بعد عرض خيتافي.

ولم يفصح وكيل إبراهيم عادل عن هوية الفريق الفرنسي الذي يرغب في ضم اللاعب أو قيمة العرض المالي المقدم للاعب

عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "خيتافي طلب إبراهيم عادل إعارة مقابل 150 ألف يورو لمدة 6 أشهر".

تابع:" العرض المقدم لنادي بيراميدز فيه بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف المليون يورو وبيراميدز لم يرد على العرض".

بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية

اكتسح فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي بسداسية نظيفة على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز ودجوليبا

أحرز سداسية بيراميدز صديق إيجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما في الدقيقة 2 و10 و53 و60 و66 و77 على الترتيب

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