الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة وخيتافي يكتفيان بالتعادل 1-1

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تعادل فريق  برشلونة مع نظيره خيتافي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

 

مباراة برشلونة وخيتافي 

افتتح برشلونة التسجيل عن طريق جيوليس كوندي في الدقيقة الثامنة، فيما تعادل خيتافي عن طريق ماورو أرامباري في الدقيقة 33.

 

وارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 20 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي 

وكان تشكيل برشلونة كالتالي:"

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - جافي

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

الصورة

 

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وخيتافي في الموسم الحالي من الليجا على ملعب "مونتجويك"  انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما، وسقط أمام ليجانيس بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.


وخاض نادي برشلونة تلك المباراة بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي برشلونة أمام خيتافي مباراة برشلونة وخيتافي

مواد متعلقة

برشلونة يتعادل أمام خيتافي 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإسباني

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ليجانيس وأتليتكو مدريد في الشوط الأول

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني
ads

الأكثر قراءة

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

الدوري الإسباني، برشلونة وخيتافي يكتفيان بالتعادل 1-1

تامر حسني يطير ويتألق بأغنية "يا بنت الإيه" في joy awards (فيديو)

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

قبل تحديد موعد الافتتاح، 7 فئات يدخلون المتحف المصري الكبير مجانا

منوعات

المزيد

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية