الدوري الإسباني، برشلونة وخيتافي يكتفيان بالتعادل 1-1

تعادل فريق برشلونة مع نظيره خيتافي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

مباراة برشلونة وخيتافي

افتتح برشلونة التسجيل عن طريق جيوليس كوندي في الدقيقة الثامنة، فيما تعادل خيتافي عن طريق ماورو أرامباري في الدقيقة 33.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 20 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

وكان تشكيل برشلونة كالتالي:"

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - جافي

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وخيتافي في الموسم الحالي من الليجا على ملعب "مونتجويك" انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما، وسقط أمام ليجانيس بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.



وخاض نادي برشلونة تلك المباراة بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس.

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