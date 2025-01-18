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رياضة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ليجانيس وأتليتكو مدريد في الشوط الأول

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة ليجانيس أمام ضيفه أتليتكو مدريد بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب دي بوتاركي ستاديوم، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

 

تشكيل أتليتكو مدريد أمام ليجانيس

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل مباراة ليجانيس، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

 

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

أوبلاك - جالان - لينجليت - لو نورمان - مولينا - كالاجير - باريوس - دي باول - جوليانو - ألفاريز - وجريزمان.

 

تشكيل ليجانيس أمام أتليتكو مدريد

أمام فريق ليجانيس صاحب الأرض فدخل المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل ليجانيس، فيتو
تشكيل ليجانيس، فيتو

ويعتلي فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتى ليجانيس فى المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى أتليتكو مدريد لمواصلة مسيرته الاستثنائية هذا الموسم  بعد حقق الفوز آخر 15 مباراة فى كل البطولات بينهما ثمانية فى الليجا.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائى كأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير على نظيره على فريق إلتشي بنتيجة 4-0 في منافسات دور الستة عشر.

كما فاز مؤخرًا على نظيره أوساسونا، بنتيجة 1-0 على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، ليتوج بطلا للشتاء بعد نهاية الدور الأول من الليجا.

وستكون مواجهة ليجانيس البروفة الأخيرة لفريق أتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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الدوري الإسباني ليجانيس أتليتكو مدريد ملعب دي بوتاركي ستاديوم دييجو سيميوني جريزمان

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