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رياضة

يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

ذكرت صحيفة "سبورت" أن قصة اهتمام يوفنتوس بضم رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لم تنتهِ بعد.

وأشارت إلى أن العملاق الإيطالي بصدد التحرك لضم المدافع الأوروجوياني الدولي، مقابل 65 مليون يورو.

أراوخو بين برشلونة ويوفنتوس 

وأوضحت أن يوفنتوس بصدد الحصول على سيولة مالية لإتمام الصفقة، مستفيدا من الانتقال الوشيك للاعبه أندريا كامبياسو إلى مانشستر سيتي.

من جانبه، قال هانز فليك مدرب برشلونة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أتمنى أن يوقع أراوخو، عقدا جديدا مع النادي".

وأضاف "نحن نسير في هذا الاتجاه، ويبدو للجميع أن موقفه اختلف بمشاركته مجددا في المباريات، كما أنه من أفضل المدافعين في العالم".

وينتهي عقد رونالد أراوخو مع برشلونة، في صيف 2026.

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