الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدفه أمام ريال بيتيس

برشلونة
برشلونة

سخر الفرنسي جوليس كوندي، نجم برشلونة، من قرار إلغاء هدفه خلال الانتصار على ريال بيتيس بنتيجة 5-1، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وسجل كوندي الهدف الثالث لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

التسلل تم تحديده بفارق ضئيل للغاية، حيث كانت مقدمة حذاء كوندي متقدمة بملليمتر واحد فقط عن ركبة أحد مدافعي ريال بيتيس.


ونشر كوندي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للقطة إلغاء الهدف وعلق: "أديداس، قد نحتاج إلى تغيير شكل حذائي".

وفاز فريق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي  ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

وتقدم برشلونة مبكرا في المباراة بعدما تمكن جافي من أحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وأضاف كوندي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم أضاف توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، بينما جاء هدف برشلونة الخامس عن طريق لامين يامال في الدقيقة 75.

وأحرز هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب فيتور روكي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوليس كوندي برشلونة ريال بيتيس كأس ملك إسبانيا مباراة برشلونة وريال بيتيس

مواد متعلقة

رقم استثنائي لجوهرة برشلونة لامين يامال بعد خماسية ريال بيتيس

تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور)
ads

الأكثر قراءة

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

أسعار الألماس في الصاغة اليوم الخميس 16 يناير 2025

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

4331 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

منوعات

المزيد

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية