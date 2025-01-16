نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدفه أمام ريال بيتيس

سخر الفرنسي جوليس كوندي، نجم برشلونة، من قرار إلغاء هدفه خلال الانتصار على ريال بيتيس بنتيجة 5-1، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وسجل كوندي الهدف الثالث لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

التسلل تم تحديده بفارق ضئيل للغاية، حيث كانت مقدمة حذاء كوندي متقدمة بملليمتر واحد فقط عن ركبة أحد مدافعي ريال بيتيس.



ونشر كوندي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للقطة إلغاء الهدف وعلق: "أديداس، قد نحتاج إلى تغيير شكل حذائي".

وفاز فريق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

وتقدم برشلونة مبكرا في المباراة بعدما تمكن جافي من أحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وأضاف كوندي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم أضاف توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، بينما جاء هدف برشلونة الخامس عن طريق لامين يامال في الدقيقة 75.

وأحرز هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب فيتور روكي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

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