السبت 18 يناير 2025
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رياضة

برشلونة يتعادل أمام خيتافي 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

تعادل فريق  برشلونة مع نظيره خيتافي بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة اليت تجمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

افتتح برشلونة التسجيل عن طريق جيوليس كوندي في الدقيقة الثامنة، فيما تعادل خيتافي عن طريق ماورو أرامباري في الدقيقة 33.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - جافي

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

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ويمتلك برشلونة 38 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وخيتافي في الموسم الحالي من الليجا على ملعب "مونتجويك"  انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما، وسقط أمام ليجانيس بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.


ويخوض نادي برشلونة تلك المباراة بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس.

 

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