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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة للدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

المركز الكاثوليكي،
المركز الكاثوليكي، فيتو

مهرجان المركز الكاثوليكي، عقدت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، اجتماعات مكثفة لتحضيرات الدورة الـ 73 من فعاليات المهرجان، والمقرر انطلاقها في الفترة من 2 مايو وحتي 9 مايو المقبل. 

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 73 

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالاتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لكل من مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلي المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفي عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة ايمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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