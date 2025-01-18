اقبال كبير علي أسواق اليوم الواحد في الدقهلية

أثنى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، وأكد أنه جار التوسع فيها بالتنسيق مع وزارة التموين لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة نظرا للإقبال الكبير عليها، واستجابة لطلب المواطنين باستمرارها، بعد النجاح الملحوظ الذي حققته، وأوضح أن أسواق اليوم الواحد مستمرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الأسواق تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، وأوضح أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، والذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن سوق اليوم الواحد يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة، كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والخضروات والفواكه

وأوضح محافظ الدقهلية، أن السوق يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي، مع التأكيد على أن وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على انخفاض أسعار السلع بما يصب في صالح المواطنين ويخفف عن كاهلهم.

أسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪ في سوق اليوم الواحد

ودعا محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة

ومن جهته، أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، مشيرا أن ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، كما تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

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