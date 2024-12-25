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الحكومة: جهود مستمرة لتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من السلع الاستراتيجية والأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية، مع ضمان وجود مخزون آمن من السلع للحفاظ على استقرار مستويات أسعارها، بما يعزز استقرار السوق المحلي ويضمن توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

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اجتماع مجلس الوزراء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم

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