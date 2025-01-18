السبت 18 يناير 2025
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وفد من التربية والتعليم يتفقد امتحانات الإعدادية في الدقهلية (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، فيتو

استقبلت محافظة الدقهلية اليوم خالد عبد الحكم المشرف على الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية في أول أيام انطلاق مارثون الامتحانات.

المشرف على الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة يتابع امتحانات الإعدادية في الدقهلية 

وتوجه في ساعة مبكرة من اليوم إلى غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة بإدارة شرق المنصورة التعليمية وكان في استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة وإبراهيم جمعة وكيل الإدارة.

المدارس المستهدفة في متابعة امتحانات الإعدادية 

ثم توجه لمتابعة لجان مدارس:

  • حسين حماد بالخيارية الإعدادية
  • السيدة عائشة الاعدادية بنات
  • قولنجيل تعليم أساسي

تفقد غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية 
وتوجه عقب ذلك إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بـ الدقهلية، حيث تفقد غرفة العمليات الرئيسية وأثنى على ما لمسه من جهد لإنجاح العملية الامتحانية.

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