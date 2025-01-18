إحالة رئيس لجنة ومراقب وملاحظين للتحقيق بسبب تداول امتحان العربي في الدقهلية

أصدر الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التعليم بالدقهلية قرارا باستبعاد رئيس اللجنة ومراقب دور وملاحظين، وإحالتهم للشئون القانونية بإحدي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في منية النصر.

وجاء قرار وكيل التعليم بالدقهلية بشأن مدرسة مصطفى حكم الإعدادية التابعة لإدارة منية النصر التعليمية، حيث تبين إنه تم تداول صور من بوكليت الأسئلة نموذج ( ج ) على مواقع التواصل الاجتماعي ( Telegram ) في تمام الساعة ٩:١٤ ، وتبين صحة جميع الأوراق وتطابقها مع بوكليت الامتحان، وكذلك نشر إجابات بعض الأسئلة، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بالمديرية، وبناء عليه أصدرمدير المديرية قرار استبعاد رئيس اللجنة ومراقب الدور والملاحظين وإحالتهم للشئون القانونية.



وأكد “تعليم الدقهلية” رصد تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان، وذلك لإحداث عملية غش وتمت السيطرة والاتصال بغرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية، لتكثيف حراسة الشرطة أمام اللجان.



وأدي طلاب الشهادة الاعدادية امتحان مادة اللغة العربية ، وجاءت نسبة الحضور لطلاب الإعدادي العام ٩٩ %، ونسبة الحضور للصف الثالث الإعدادي المهني ٩٣%

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