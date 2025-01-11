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محافظ الدقهلية يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير منطقة سوق الخضروات (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم، منطقة سوق الخضروات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة لمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير المنطقة.

سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع أي تجمعات قمامة 

 وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، كما أكد على استمرار أعمال رفع أية تجمعات وتراكمات بمساكن الجلاء ومحيطها، واستمرار رفع كفاءة الشوارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

 

الشوارع المستهدفة في الدقهلية 

 وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع بورسعيد، والجمهورية وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس.

 وشدد على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأكد أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في تلبية مطالب المواطنين في جميع المراكز والمدن.

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