أسباب وأعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي وطرق العلاج المختلفة

الرباط الصليبي الأمامي هو الرباط الأكثر إصابة في الركبة، وعادة ما تسبب الإصابات الرياضية تمزق الرباط الصليبي الأمامي، وإذا تمزق الرباط الصليبي الأمامي، فربما يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإصلاحه.

ويتعافى معظم الأشخاص الذين تمزق الرباط الصليبي الأمامي بشكل كامل ويستأنفون ممارسة الرياضة دون عواقب طويلة الأمد، وعادة ما تكون فترة التعافي من الرباط الصليبي الأمامي الممزق من ستة إلى تسعة أشهر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هو الرباط الصليبي الأمامي؟

الرباط الصليبي الأمامي هو أحد أربطة الركبة، ويربط عظم الفخذ بعظم الساق، ويملك الشخص رباط صليبي أمامي واحد في كل ركبة، ويشكل شكل "X" داخل الركبة مع الرباط الصليبي الخلفي، والرباط الصليبي الأمامي أقرب إلى مقدمة الركبة، والرباط الصليبي الأمامي أقرب إلى الجزء الخلفي من الركبة.

الرباط الصليبي الأمامي هو مثل حزام يربط بين العظام ويمنع الركبة من الانحناء أو الدوران كثيرًا، وأي شيء يضع قوة كافية على الركبة لثنيها أو لفها أكثر من حدها الطبيعي يمكن أن يؤذي أو يمزق الرباط الصليبي الأمامي.

تمزق الرباط الصليبي الأمامي إصابة شائعة، وخاصة بين الرياضيين.

أنواع إصابات الرباط الصليبي الأمامي

عادةً ما يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتصنيف إصابات الرباط الصليبي الأمامي وتمزقاته، هذه الدرجات هي طريقة سريعة لوصف مدى الإصابة، تتراوح درجات إصابة الرباط الصليبي الأمامي من واحد (الأقل شدة) إلى ثلاثة (الأكثر شدة):

الدرجة الأولى: أدت الإصابة إلى شد الرباط الصليبي الأمامي بما يكفي لإتلافه، لكنه لا يزال قطعة واحدة ويحمل عظام الركبة معًا.

الدرجة الثانية: أدت الإصابة إلى شد الرباط الصليبي الأمامي كثيرًا لدرجة أنه تمزق جزئيًا وارتخى.

الدرجة الثالثة: تمزق كامل - الرباط الصليبي الأمامي مقسم إلى قطعتين.

أعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي

تشمل أعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي الأكثر شيوعًا ما يلي:

الشعور أو سماع صوت فرقعة في الركبة.

التورم.

الألم (خاصة عند محاولة وضع وزن على الركبة).

ضعف.

فقدان نطاق الحركة.

ما الذي يسبب تمزقات الرباط الصليبي الأمامي؟

أي شيء يضع الكثير من القوة على الركبة يمكن أن يؤدي إلى تمزق الرباط الصليبي الأمامي، وتحدث تمزقات الرباط الصليبي الأمامي عندما تتحرك الركبة أو تلتوي أكثر مما يمكنها فعله بشكل طبيعي.

تتضمن الأسباب الأكثر شيوعًا لتمزقات الرباط الصليبي الأمامي ما يلي:

إصابات رياضية.

حوادث السيارات.

السقوط.

عوامل خطر تمزق الرباط الصليبي الأمامي

يمكن لأي شخص أن يعاني من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، وهي أكثر شيوعًا بين الرياضيين، وخاصة أولئك الذين يمارسون رياضات تتضمن التوقف المفاجئ أو الالتواء أو تغيير الاتجاهات، وتتضمن بعض الرياضات التي تسبب تمزقات الرباط الصليبي الأمامي المتكررة ما يلي:

كرة القدم.

كرة القدم الأمريكية.

كرة السلة.

الجمباز.

لاكروس.

مضاعفات تمزق الرباط الصليبي الأمامي

يمكن للإصابات التي تسبب تمزقات الرباط الصليبي الأمامي أن تلحق الضرر بأجزاء أخرى من ركبتك أيضًا.

قد تتلف أو تمزق أربطة الركبة الأخرى أثناء تمزق الرباط الصليبي الأمامي، بما في ذلك:

الرباط الجانبي الإنسي (MCL).

الرباط الجانبي الوحشي (LCL).

الرباط الصليبي الخلفي (PCL).

الإصابات الأخرى التي يمكن أن تحدث في نفس وقت تمزق الرباط الصليبي الأمامي تشمل:

كسور العظام.

تمزق الغضروف المفصلي.

إجهاد العضلات.

علاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي

يمكن أن تختلف العلاجات حسب درجة تمزق الرباط الصليبي الأمامي وأي ضرر آخر داخل الركبة.

لا يجب ممارس الرياضة أو القيام بأي نشاط يمكن أن يضع المزيد من الضغط على الركبة، واتباع طريقة RICE بمجرد ملاحظة الألم أو الأعراض الأخرى:

الراحة: تجنب النشاط الذي يسبب الإصابة، لا وعدم الفرط في استخدام الركبة أثناء شفائها.

الثلج: ضع كمادات باردة أو أكياس ثلج ملفوفة بمنشفة رقيقة على ركبتك لمدة 15 دقيقة في كل مرة، عدة مرات في اليوم.

الضغط: يمكنك لف ركبتك بضمادة مرنة للمساعدة في تقليل التورم.

الرفع: ارفع ركبتك وساقك فوق مستوى قلبك قدر الإمكان.

ويقترح مقدم الرعاية الصحية علاجات لإدارة الألم والأعراض الأخرى، وقد يحتاج إلى:

عكازات.

دعامة تثبت ركبتك في مكانها.

أدوية مسكنة للألم بدون وصفة طبية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الأسيتامينوفين.

العلاج الطبيعي.

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