وفد من اليونسيف يزور شركة الفيوم لمياه الشرب

زار شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، مورين لويز، مدير برنامج الحفاظ على حياة الأطفال وتنميتهم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل، نائب مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأوجه الدعم المقدّم من المنظمة للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج القرض الدوار لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي، مع مراجعة ما تم إنجازه منذ بدء التعاون في عام 2016، وحتي الان.

دعم المجتمعات الأولى بالرعاية

ويتيح البرنامج توصيل المياه بالتقسيط على مدار 24 شهرًا دون فوائد، لرفع العبء عن الأسر البسيطة، وقد ساهم الدعم المقدم من اليونيسف في تنفيذ أكثر من 2000 توصيلة مياه منذ بدء التعاون.

صحتهم مستقبلهم

وترعي المنظمة مبادرة “صحتهم مستقبلهم” التي تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة الفيوم. وشملت المبادرة 250 مدرسة بإجمالي 260 ألف تلميذ لتعزيز مفاهيم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية النظافة الشخصية والعامة والتغيرات المناخية من خلال أنشطة متنوعة تشمل ندوات ولقاءات تفاعلية وبرامج إذاعية مدرسية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية لبعض الحالات المستفيدة من دعم المنظمة في عزبة الكوم الأحمر بقرية دسيا وعزبة الجندي بمركز يوسف الصديق، وأظهرت الجولة نجاح برنامج القرض الدوار، والأداء المتميز لفريق التوعية داخل المدارس في نشر الوعي المائي والبيئي والصحي بين آلاف التلاميذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.