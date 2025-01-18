السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل مسئول التعاون الدولى للقوات البرية الفرنسية

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل مسئول التعاون الدولى
ads

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية العميد ستيفان ريشو مسئول التعاون الدولى للقوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له بمقرها الجديد بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة, وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

 

 الضباط المؤهلون وأحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية

 

بدأت فعاليات الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور ودور الأكاديمية فى تخريج أجيال متعاقبة من الضباط المؤهلين بأحدث الأساليب العلمية المدروسة، فضلًا عن دورها فى إعداد كوادر من المدنيين العاملين بمختلف القطاعات الحكومية بالدولة وفقًا لأرقى العلوم التى تتناسب مع مختلف تخصصاتهم طبقًا لطبيعة عملهم، أعقبها تفقد ميادين التدريب والمعامل الدراسية التخصصية التى تواكب أحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية لتعظيم إمكانيات وقدرات الدارسين بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس لمختلف المجالات العلمية، كذلك المرور على نادى الفروسية الذى روعى فى تصميمه اتباع أحدث المعايير الدولية فى مجال رياضة الفروسية بما يكسب الفارس أرقى المهارات الميدانية وصفات الشجاعة والثقة بالنفس، كما قام الوفد بتفقد صالة الألعاب الرياضية المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة التى تسهم فى الارتقاء بالقدرات البدنية للطلبة، وألقى ممثل من الوفد الفرنسى محاضرة لضباط وطلبة الأكاديمية للتعريف بإمكانات القوات البرية الفرنسية والتطور الذى شهدته خلال الفترة الماضية.

 

وفى ختام الزيارة أشاد مسئول التعاون الدولى للقوات البرية الفرنسية بما شاهده داخل الأكاديمية العسكرية المصرية من قدرات وإمكانيات تكنولوجية، تعكس مدى ما وصلت إليه الصروح التعليمية بالقوات المسلحة المصرية من تطوير وتحديث فى نظم الإعداد والتأهيل وفقًا لأرقى مستويات التعليم المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة القيادة الاستراتيجية التعاون الدولي أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة غدا للتحقيق بواقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية في القاهرة

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو)

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور)

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

المزيد
ads

انفوجراف

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية