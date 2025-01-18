الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل مسئول التعاون الدولى للقوات البرية الفرنسية

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية العميد ستيفان ريشو مسئول التعاون الدولى للقوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له بمقرها الجديد بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة, وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

الضباط المؤهلون وأحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية

بدأت فعاليات الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور ودور الأكاديمية فى تخريج أجيال متعاقبة من الضباط المؤهلين بأحدث الأساليب العلمية المدروسة، فضلًا عن دورها فى إعداد كوادر من المدنيين العاملين بمختلف القطاعات الحكومية بالدولة وفقًا لأرقى العلوم التى تتناسب مع مختلف تخصصاتهم طبقًا لطبيعة عملهم، أعقبها تفقد ميادين التدريب والمعامل الدراسية التخصصية التى تواكب أحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية لتعظيم إمكانيات وقدرات الدارسين بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس لمختلف المجالات العلمية، كذلك المرور على نادى الفروسية الذى روعى فى تصميمه اتباع أحدث المعايير الدولية فى مجال رياضة الفروسية بما يكسب الفارس أرقى المهارات الميدانية وصفات الشجاعة والثقة بالنفس، كما قام الوفد بتفقد صالة الألعاب الرياضية المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة التى تسهم فى الارتقاء بالقدرات البدنية للطلبة، وألقى ممثل من الوفد الفرنسى محاضرة لضباط وطلبة الأكاديمية للتعريف بإمكانات القوات البرية الفرنسية والتطور الذى شهدته خلال الفترة الماضية.

وفى ختام الزيارة أشاد مسئول التعاون الدولى للقوات البرية الفرنسية بما شاهده داخل الأكاديمية العسكرية المصرية من قدرات وإمكانيات تكنولوجية، تعكس مدى ما وصلت إليه الصروح التعليمية بالقوات المسلحة المصرية من تطوير وتحديث فى نظم الإعداد والتأهيل وفقًا لأرقى مستويات التعليم المتطورة.

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