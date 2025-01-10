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أخبار مصر

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

 ورحب الرئيس السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وحثهم على تحصيل العلم والوعي بالأحداث محلية وإقليمية ودولية، مؤكدا أن أشرف مهمة لأى إنسان هى حماية وطنه.

 وقال الرئيس السيسي خلال كلمته إن هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة.

 وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعى والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه لدينا قيم وتقاليد نتعامل بها مبنية على الاحترام المتبادل والثقة.

ووجه الرئيس حديثه إلى الطلبة قائلا: أنتم الجيل الذي سيتولى حماية مصر، ولن نبخل بنظم التعليم حتى يكون الخريج كفأ.

وتابع الرئيس: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن حرب غزة والظروف التى تمر بحدودنا مؤكدا أنه بالرغم من كل تلك الظروف والتحديات أنه بفضل الله ربنا بيوفقنا وهيوفقنا أكتر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل.

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السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: لدينا قيم وتقاليد مبنية على الاحترام المتبادل والثقة

السيسي: يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة

السيسي: هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة

السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه
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