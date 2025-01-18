رفع 350 طن مخلفات بالدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة ضمن منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، والتي قامت برفع 350 طن تجمعات قمامة ومخلفات هدم وإخلاء المقالب العشوائية بمدينة شربين وقرية الحصص

رفع 350 طن تجمعات قمامة ومخلفات هدم

وأكد أن أعمال النظافة اليومية والحملات المكبرة، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن العمل يجري في جميع المراكز في إطار خطة عمل تم تكليف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة بالإشراف عليها، وفقا لاحتياجات وأولويات العمل وحسب الاحتياجات على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، هذا إلى جانب أعمال النظافة اليومية في تلك المراكز والمدن.

رفع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء وإخلاء المقلب العشوائي بشربين

وفي هذا السياق قال محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إن الإدارة قامت بالإشراف على أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء وإخلاء المقلب العشوائي بجوار الاستاد بمدينة شربين، كما قامت بإخلاء المقلب العشوائي بقرية الحصص، وتم رفع 350 طن، ونقلهم إلى أماكن التخلص الآمن بالمقلب الصحي الهندسي بقلابشو.

خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج التطهير

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اعتمد خطة للتخلص تدريجيا من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج التطهير بمراكز ومدن المحافظة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال النظافة، وتمت أعمال الحملة المكبرة اليوم بالتنسيق مع الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين، وإشراف الأستاذ فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

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