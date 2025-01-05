الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

البيئة: توزيع 1000 دراجة على الطلاب بالجامعات المصرية

توزيع الدراجات
توزيع الدراجات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ختام مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" في جامعتي الأقصر وأسوان، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ونواب الجامعتين، إلى جانب مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة، حيث  تضمنت المسابقة تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، كما تم توزيع دراجات هوائية على الفائزين بالمسابقة تشجيعًا لاستخدام وسائل نقل مستدامة.

وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدور الفعال الذي لعبه الطلاب المشاركون في إنجاح المسابقة، مؤكدة أن الشباب هم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة،  مؤكدة على ان المسابقة خطوة هامة نحو نشر الوعي البيئي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة،  كما تسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتشجيع الشباب على الانخراط في أنشطة بيئية بناءة تساهم في تحسين جودة الحياة على مستوى الفرد والمجتمع.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركة سانوفي مصر المتخصصة في صناعة الأدوية للتعاون المثمر مع وزارة البيئة فى تنفيذ مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا " والجهود التى بذلوها من أجل إنجاح المسابقة والتى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وقد استهدفت المسابقة الوصول إلى 20 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، بدءًا من جامعة أسيوط، ومرورًا بجامعات جنوب الصعيد، والقناة، والإسكندرية، وصولًا إلى جامعات الدلتا والقاهرة الكبرى. وتضمنت تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة شملت ماراثونات رياضية بهدف الترويج لممارسة الرياضة وتعزيز الصحة العامة، وأنشطة توعوية حول قضايا التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاستثمار في الطبيعة وخلق فرص عمل ترتبط بالاقتصاد الأخضر، وتم توزيع 1000 دراجة هوائية على الطلاب الفائزين من مختلف الجامعات المصرية، كجزء من خطة الوزارة لتعزيز ثقافة النقل النظيف والمستدام.

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طلاب الجامعات ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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