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وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات صفوف النقل بإدارة شربين

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد الامتحانات، فيتو

تابع الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الإثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025 في إدارة شربين التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الدقهلية.

وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بإدارة شربين

رافق وكيل تعليم الدقهلية  خلال الزيارة  كمال إبراهيم عبد القادر، مدير الإدارة، حيث تفقدا عددًا من المدارس، منها:مدرسة الخطيب الابتدائية ومدرسة الحصص الابتدائية المشتركة ومدرسة الحصص الإعدادية المشتركة ومدرسة السعدية الثانوية المشتركة ومدرسة السعدية للتعليم الأساسي.

 

مواد الامتحانات بصفوف النقل في الدقهلية 


تضمنت الامتحانات مواد متنوعة حسب الصفوف التعليمية المختلفة:

الصف الثالث الابتدائي: امتحان مادة الرياضيات.
الصف الرابع الابتدائي: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
الصف الأول الإعدادي: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
الصف الثاني الإعدادي: امتحان مادة العلوم.
الصف الأول الثانوي: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
الصف الثاني الثانوي: امتحان مادتي الرياضيات البحتة والرياضيات العامة.
 

تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب

وخلال الجولة، وجه  مدير المديرية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب، بما يضمن سهولة سير الامتحانات. كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.

منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان

وأكد أيضًا على أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مع التشديد على تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

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