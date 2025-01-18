أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

أوضحت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لنزول الأرملة خلال فترة العدة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تراعي ظروف المرأة واحتياجاتها، خاصة في حالات الضرورة مثل الالتزامات المالية أو طبيعة العمل.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد خروجها خلال فترة العدة بعد وفاة زوجها من أجل تقديم بعض حلقات إحدى البرامج التليفزيونية واستكمال تصوير بعض الأعمال الفنية.

الدكتورة هبة عوف: الأصل في فترة العدة أن تلتزم الأرملة بالبقاء في منزلها

وقالت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات لها: "الأصل في فترة العدة أن تلتزم الأرملة بالبقاء في منزلها، ولكن إذا كانت موظفة أو لديها التزامات مهنية لا يمكن تأجيلها أو التخلي عنها، فهذا يدخل ضمن الضرورات التي تبيح المحظورات، فالإسلام دين يسر ورحمة، ويأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي الذي تعيشه المرأة، خصوصًا إذا كان العمل مصدر دخلها الوحيد".

الدكتورة هبة عوف: المرأة الأرملة الموظفة التي تضطر للنزول للعمل لا تُلام شرعًا

كما أشارت إلى الفنانة نشوى مصطفى، بعد نزولها إلي العمل في فترة العدة، مؤكدة أن المرأة الأرملة الموظفة التي تضطر للنزول للعمل لا تُلام شرعًا، خاصة إذا كان ذلك لضمان استمرار حياتها أو الوفاء بالتزاماتها.

وشددت على المجتمع أن يدرك أن الإسلام يضع أحكامًا تراعي ظروف الأفراد وحاجاتهم، بعيدًا عن التشدد الذي يتجاهل مقاصد الدين وحكمة الأحكام.

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