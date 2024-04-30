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أزهر الشرقية: الانتهاء من مسابقة المعلمة القدوة للعام 2023-2024

ازهر الشرقية،فيتو
ازهر الشرقية،فيتو

عقدت بمنطقة الشرقية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة بمقر ديوان عام المنطقة وشارك في التصفيات النهائية خمس معلمات لرياض الأطفال من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك بعد عقد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات التعليمية.

أزهر الشرقية: تفعيل قيم التعاون ضمن أنشطة أنا الراقي بأخلاقي

الفائزون للتصفيات النهائية

 وأسفرت النتائج النهائية عن  فوز المعلمة مروة عياد سالم، معهد ميت حمل الابتدائي ، إدارة بلبيس، بالمركز الأول، بينما جاءت المعلمة عزة أحمد السيد، معهد الصوفية بإدارة أولاد صقر بالمركز الثاني في مسابقة المعلمة القدوة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 

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الوسائل التعليمية بمختلف انواعها فى العملية التعليمية

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة المركزية  للازهر بمحافظة الشرقية  ان قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية قال  أن المسابقة تهدف إلى قياس قدرة المعلمة وتمكنها من استخدم الوسائل التعليمية بمختلف أنواعها في العملية التعليمية، بجانب دورها في تصميم وصناعة الوسائل التعليمية بأبسط الخامات والأساليب، وبالأخص الوسائل التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا لما لها من أثر تعليمي كبير والذي يتيح الفرصة للأطفال للتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية فضًلا عن تفعيل كافة السجلات.

إعداد كفاءات المستقبل فى التعليم الازهرى 

ومن جانبه أضاف الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية أن الهدف الرئيس للمسابقة تحفيز المعلمات المتميزات، للمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التميز والابتكار لديهم.

وبدورها أشارت الدكتورة دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة أن المسابقة تمت طبقًا للضوابط المعمول بها وفق تعليمات الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية على أن يتم تصعيد المعلمة الفائزة بالمركز الأول لتنافس في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

تفعيل المشروع التربوي انا الراقي بأخلاقي

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية قد أكد في وقت سابق، أن معاهد المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المبادرة للفصل الدراسى الثاني للعام الحالي 2024 /2023، لافتَا إلى أنه تم تناول سلوك «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال كما تم تفعيل قيمة الإحسان للمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التراحم» للمرحلة الإعدادية والثانوية.

أزهر الشرقية تنظم الحفل الختامي لمبادرة أنا الراقي بأخلاقي

فقرات الإذاعة المدرسية لمدة أسبوعين 

  و إن منسق المنطقة لنشاط أنا الراقي بأخلاقي، قد أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين، حيث تتضمن الأنشطة فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين، كما تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية للطلاب تعكس القيم المستهدفة،كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية تعكس أثر القيم المتناولة.

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