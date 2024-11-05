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أزهر الشرقية ينظم ندوة تربوية بمعهد الخيس الابتدائي

ندوة تربوية بمعهد
ندوة تربوية بمعهد الخيس الابتدائي بأزهر أبوحماد

 عقد معهد الخيس الابتدائي بإدارة أبوحماد التعليمية الأزهرية، ندوة تربوية توعوية عن تفعيل مبادرة بداية وذلك بحضور محمد عبد العظيم الدحار، مدير الادارة، والدكتور محمد عطية، منسق مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

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الدكتور محمد عطية 

 حضر الدكتور محمد عطية  نائبا عن فضيلة الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية وجمع من أفراد المجتمع المدني ومعلمي وطلاب المعهد  وذلك تنفيذا للمبادرات الرئاسية وفي إطار حرص منطقة الشرقية الأزهرية على تفعيل مبادرة «بداية»، تفعيلا واقعيا بما يحقق غايات وأهداف المبادرة،

 

الدكتور رجب النجار منسق مبادرة بداية 

وقال الدكتور رجب النجار، منسق مبادرة« بداية»، إن الندوة شهدت تفاعلا مثمرا وإيجابيا بين الطلاب والمعلمين والمحاضرين، حيث تم الاستعانة بأفضل المحاضرين ممن يتمتعون بالكفاءة وحسن الإلقاء الذين قاموا بتوضيح صور لآداب الحوار وكيف يكون الطالب متأدبا مع معلمه وزملائه ومع أفراد أسرته، كما تم الاستشهاد على مواضع الأدب في الحوار من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، تخللت فقرات الندوة مجموعة من الأناشيد الدينية قام بتنفيذها تلاميذ المعهد.

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معهد الخيس الابتدائي ادارة ابوحماد التعليمية الازهرية محمد عبدالعظيم الدحار مدير الادارة الدكتور محمد عطية منسق مبادرة انا الراقى باخلاقى الدكتور السيد الجنيدي رئيس الادارة المركزية الازهر بالشرقية

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