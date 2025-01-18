أول رد من اتحاد الإسكواش بعد وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى

كشفت آمنة الطرابلسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإسكواش، أن محمد يحيى السباعي لاعب الإسكواش الذي توفى بالأمس، لم يكن يعاني أي أمراض مزمنة، وأنه خضع لفحوصات طبية في الاتحاد المصري ولم يتبين إصابته بأي أمراض في القلب.

وأوضحت آمنة الطرابلسي، أن اللاعب تعرض لأزمات صحية في أوقات سابقة خلال خوضه مباريات الإسكواش، بسبب انخفاض ضغط الدم، وكان الأزمة تنتهي فور وصوله إلى المستشفى.

اتحاد الإسكواش ينعي وفاة محمد السباعي

نعى الاتحاد المصري للإسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي توفى اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وجاء نعى الاتحاد كالتالي: "ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول".

وفاة محمد سباعي

وتوفى محمد يحيى سباعي ناشئ الإسكواش بنادي الشمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وتم نقل سباعي إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

وأوضح مصدر أن اللاعب تعرض لازمات سابقة وكان يتلقى العلاج في المستشفى من خلال تعليق المحاليل بسبب انخفاض ضغطه وكان الأمر ينتهي عند ذلك، مضيفا أنه بعد مباراة اليوم شعر اللاعب بتعب مفاجئ وذهب إلى المستشفى، إلا أنه توفى هناك.

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