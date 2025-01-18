السبت 18 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية خلية التجمع لجلسة 5 أبريل

محكمة
محكمة

 قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 37 متهما، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 5 أبريل لاستكمال المرافعة.  

وجاء فى أمر الإحالة، أنه فى الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا، التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثانى والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة. 

 

اليوم، محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية

غدا، محاكمة 37 متهما في خلية التجمع الإرهابية

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خلية التجمع جنايات أمن دولة جماعة إرهابية لجماعة داعش

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