الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

غدا، محاكمة 37 متهما في خلية التجمع الإرهابية

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

تنظر  الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا السبت، محاكمة 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع الإرهابية».

خلية التجمع الإرهابية

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وذكر أمر الإحالة أن  المتهمين من الأول للثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابيين ولإرهابيين، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.

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الانضمام الي جماعة ارهابية التجمع الإرهابية الدائرة الأولى إرهاب الخامس المستشار محمد السعيد الشربيني خلية التجمع الإرهابية

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