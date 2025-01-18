السبت 18 يناير 2025
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حوادث

براءة سائق من تهمة حيازة 6 طرب حشيش و90 جراما من مخدر الشابو بالزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة ببراءة سائق من حيازة المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

ودفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش،وذلك لانتفاء حالة التلبس التى تنبئ عنها وقوع  الضبط.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، القي القبض علي سائق نقل اثناء مرور دورية أمنية حيث اشتبه في المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 
6طرب حشيش و90 جرام من مخدر الشابو.


بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بغرض التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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محكمة مستانف جنايات القاهرة منطقة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء

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