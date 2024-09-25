إطلاق مبادرات صحية وتوعوية بالاسعافات الأولية بدمياط (صور)

استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ...

أعلنت اليوم مديرية الصحة بدمياط عن تنفيذ عدد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أطلقت الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران مدير المديرية قافلة طبية بقرية الخياطة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان، كما نفذت هيئة الإسعاف بقيادة الدكتور هيثم المشد رئيس فرع الهيئة ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية بقرية الخياطة استهدفت ٥٠ فردا.

قافلة طبية بالمجان بقرية الخياطة

ندوة تثقيفية حول موضوع محو الأمية والارشاد الزراعى بقرية الخياطة

وبقرية الخياطة أيضًا تم عقد ندوة تثقيفية توعوية حول مخاطر محو الأمية نفذتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ ناصر حماد استفاد منها نحو ٢٠٠ فرد، كما تم إجراء امتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة حيث تم استخراج شهادات محو الأمية لعدد ٢٠ ممتحن، كما قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة الأستاذ حسام شبكة بعقد ندوة بالقرية للتعريف بالخدمات التى يقدمها الجهاز لتوفير التمويل اللازم للمشروعات حضرها ٥٠ فردا، علاوة على تنفيذ مديرية الزراعة ندوة حول الإرشاد الزراعى استهدفت حوالى ٧٤ مستفيدا.

فاعليات ومبادرات امتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة

جامعة دمياط تنفذ فاعليات فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية بورش عمل لشباب الخريجين وإطلاق مبادرة " براعم المناخ"

وواصلت جامعة دمياط تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة جهودها فى إطار المبادرة، حيث تم تنظيم ٩ ورش عمل لطلاب وخريجى الجامعة جاءت حول "كتابة السيرة الذاتية، ورش البحث عن وظيفة، ورش لاكتساب مهارات المقابلات الشخصية"، كما نظمت الجامعة عدد ٥ دورات تدريبية تخصصية لتنمية مهارات العمل للطلاب والخريجين تم خلالها تدريب ما يزيد عن ١٥٠ طالبا، وأطلقت كلية العلوم بالجامعة مبادرة "براعم المناخ" بمدرسة نور المعارف الثانوية بمدينة دمياط الجديدة للتوعية بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ومواجهة التداعيات الناجمة عنها استهدفت نحو ١٠٠ طالب.

مبادرة " براعم المناخ " بمدرسة نور المعارف الثانوية بمدينة دمياط الجديدة للتوعية بالاحتباس الحراري