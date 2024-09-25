الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ...

إطلاق مبادرات صحية وتوعوية بالاسعافات الأولية بدمياط (صور)

فاعليات مبادرة بداية
فاعليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أعلنت اليوم مديرية الصحة بدمياط عن تنفيذ عدد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أطلقت الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران مدير المديرية قافلة طبية بقرية الخياطة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان، كما نفذت هيئة الإسعاف بقيادة الدكتور هيثم المشد رئيس فرع الهيئة ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية بقرية الخياطة استهدفت ٥٠ فردا.

قافلة طبية بالمجان بقرية الخياطة 

 ندوة تثقيفية حول موضوع محو الأمية والارشاد الزراعى بقرية الخياطة

 

وبقرية الخياطة أيضًا تم عقد ندوة تثقيفية توعوية حول مخاطر محو الأمية نفذتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ ناصر حماد استفاد منها نحو ٢٠٠ فرد، كما تم إجراء امتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة حيث تم استخراج شهادات محو الأمية لعدد ٢٠ ممتحن، كما قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة الأستاذ حسام شبكة بعقد ندوة بالقرية للتعريف بالخدمات التى يقدمها الجهاز لتوفير التمويل اللازم للمشروعات حضرها ٥٠ فردا، علاوة على تنفيذ مديرية الزراعة ندوة حول الإرشاد الزراعى استهدفت حوالى ٧٤ مستفيدا.

فاعليات ومبادرات امتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة

جامعة دمياط تنفذ فاعليات فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية بورش عمل لشباب الخريجين وإطلاق مبادرة " براعم المناخ"

وواصلت جامعة دمياط تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة جهودها فى إطار المبادرة،  حيث تم تنظيم ٩ ورش عمل لطلاب وخريجى الجامعة جاءت حول "كتابة السيرة الذاتية، ورش البحث عن وظيفة، ورش لاكتساب مهارات المقابلات الشخصية"، كما نظمت الجامعة عدد ٥ دورات تدريبية تخصصية لتنمية مهارات العمل للطلاب والخريجين تم خلالها تدريب ما يزيد عن ١٥٠ طالبا، وأطلقت كلية العلوم بالجامعة مبادرة "براعم المناخ" بمدرسة نور المعارف الثانوية بمدينة دمياط الجديدة للتوعية بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ومواجهة التداعيات الناجمة عنها استهدفت نحو ١٠٠ طالب.

مبادرة " براعم المناخ " بمدرسة نور المعارف الثانوية بمدينة دمياط الجديدة للتوعية بالاحتباس الحراري 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الخدمات المقدمة للمواطنين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بداية جديدة لبناء الإنسان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داية جديدة لبناء الإنسان لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الصغيرة والمتوسطة مديرية الصحة بدمياط

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء

عرض فيلم "رحلة 404 - القاهرة مكة" أونلاين أول أيام عيد الأضحي

وزيرة الثقافة تعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى، اعرف الفعاليات

وزير الري ومحافظ الفيوم يناقشان الموقف المائي بالفيوم

إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

ما حكم الأضحية عن الميت؟ الإفتاء تجيب

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، تعرف على الفعاليات

أخبار مصر اليوم: الكهرباء تكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.. ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مفاجأة براتب عمر مرموش مع فرانكفورت الألماني

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية