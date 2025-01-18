الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ارتبطت مصر منذ آلاف السنين، بحضارتها العريقة التي جعلتها مركزًا للأحجار الكريمة وصناعتها. فقد عُرف الفراعنة بمهارتهم في استخراج وصقل الأحجار الكريمة، واستخدامها في صناعة الحُلي الملكي والتمائم المقدسة.

ومع مرور الزمن، ورث الصنّاع المصريون هذا الفن، ليصبح اليوم أحد أهم الفنون الحرفية التي تتميز بها مصر، ومن أشهر أماكن بيع هذه الأحجار شارع المعز وخان الخليلي.

أنواع الأحجار الكريمة في مصر

تشتهر مصر بتنوع أحجارها الكريمة، التي تضفي بريقًا خاصًا على الحُلي والمجوهرات. من أبرز الأنواع المتوفرة:

1. الفيروز: يُستخرج من منطقة سيناء، ويتميز بلونه الأزرق السماوي الفريد، وهو من الأحجار التي استخدمها الفراعنة بكثرة في الحُلي والنقوش.

2. العقيق: متوفر بألوان متعددة، مثل الأحمر والبني والأصفر، ويُستخدم بشكل واسع في صناعة الخواتم والقلائد.

3. الأماتيست (الجمشت): حجر بنفسجي اللون، كان يُعتبر رمزًا للحكمة والروحانية عند الفراعنة.

4. الكوارتز: يتميز بتنوع ألوانه واستخداماته، ويُعتبر من الأحجار سهلة التشكيل.

5. الزمرد: كان يُستخرج من مناجم وادي سكيت، ويمثل رمزًا للفخامة والأناقة.

حرفية الصنّاع المصريين



وتُعد صناعة الأحجار الكريمة في مصر فنًا متوارثًا عبر الأجيال. الصانع المصري يملك مهارات فائقة في اختيار الأحجار، قصّها، وصقلها يدويًا بأدوات بسيطة ولكن بدقة متناهية. يتم تحويل الأحجار الخام إلى قطع حُلي راقية تناسب جميع الأذواق.

أسعار الأحجار الكريمة في مصر

تختلف أسعار الأحجار الكريمة في السوق المصري بناءً على نوع الحجر وجودته وحجمه.

- الفيروز المصري: يتراوح سعره بين 200 إلى 800 جنيه للقطعة حسب نقائها وحجمها.

- العقيق: يبدأ سعره من 50 جنيهًا ويصل إلى 2000 جنيه للقطع النادرة.

- الزمرد: يُعد من الأحجار الأعلى سعرًا، حيث يتراوح سعر القيراط بين 3000 إلى 15,000 جنيه حسب نقائه.

- الأماتيست: متوسط سعره بين 500 إلى 1500 جنيه للقيراط.

- الكوارتز: يعتبر الأرخص بين الأحجار، حيث يبدأ سعر القطعة من 100 جنيه فقط.

مكانة مصر في سوق الأحجار الكريمة

رغم المنافسة العالمية، لا تزال الأحجار الكريمة المصرية تتمتع بمكانة خاصة، بفضل تاريخها العريق وجودة الصنعة اليدوية التي تميز المنتجات المصرية. يُقبل السياح بشدة على شراء الحُلي المصنوعة من الفيروز والعقيق أثناء زيارتهم للأسواق الشعبية مثل خان الخليلي، حيث يمكنهم مشاهدة الحرفيين وهم ينحتون الأحجار ببراعة.

الأحجار الكريمة ليست مجرد زينة، بل هي إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين في مصر. ومع اهتمام الصنّاع المصريين بالحفاظ على هذا الفن وتطويره، تظل هذه الصناعة أحد رموز الأصالة والجمال التي تجمع بين التاريخ والحاضر.

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