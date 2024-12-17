الغرفة التجارية: التسويق في قطاع الفضة أصبح يحفز عمليات الشراء من الخارج (فيديو)

أكد عدلي ميلاد، عضو الغرفة التجارية، وأحد العاملين في مجال تجارة الذهب والفضة، أن الأجانب لديهم ثقة في المنتج المصري من الفضة بصورة كبيرة، ويقومون بالشراء عبر وسائل التواصل المختلفة للمنتجات المصرية نظرا لجودتها وقيمتها.

التسويق في قطاع الذهب

وقال ميلاد، خلال مشاركته في معرض “نبيو” في نسخته الحالية بأرض المعارض بالتجمع الخامس: إن التسويق في قطاع الذهب يشهد تطورا، وأيضا في قطاع الفضة هو الآخر يشهد تطورا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل المختلفة، حيث أصبحت وسيط ضروري ووسيلة لعمليات البيع، وتمكن الموجودين في الخارج من الشراء من خلالها.

معرض نبيو للذهب

ويواصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض نبيو للذهب 2024

ويتميز معرض “نبيو” للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

مصممو الذهب والمجوهرات حول العالم

جدير بالذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين، سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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