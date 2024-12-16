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اقتصاد

عدلي ميلاد: الفضة ارتفعت 40 % خلال عام (فيديو)

عدلي ميلاد
عدلي ميلاد

قال عدلي ميلاد عضو الغرفة التجارية وأحد العاملين في تجارة وصناعة الفضة: إن أسعار الفضة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأربع سنوات الماضية بصورة كبيرة.

وأضاف ميلاد  في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر نيبو الدولي للذهب والمجوهرات الذي يقام بالتجمع الخامس: إن الفضة ارتفعت من 18 جنيها منذ قبل أربع سنوات للجرام، مع بداية النسخة الأولى من إقامة معرض الذهب والمجوهرات في نسخته الأولى إلى أن وصل إلى ٥٣ جنيها بالتزامن مع النسخة الحالية من معرض الذهب. 

ارتفاع أسعار الفضة خلال عام 

ولفت إلى أن الفضة ارتفعت ما يقرب من ٤٠% خلال العام الجارى، حيث كان الجرام يسجل نحو ٣٠جنيها وصعد إلى ٥٠ جنيها.

وأشار إلى أن الطلب على الفضة بسبب الصراعات قل، مما جعل أسعار الفضة لا ترتفع بنفس وتيرة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وتنتهي فعاليات المعرض نبيو للذهب 2024 غدا الثلاثاء، والذي شهد مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى. 

ويتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

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الغرفة التجارية اولي المجوهرات بالتجمع الخامس المعدن الأصفر

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