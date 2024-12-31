على أرضها اتمخطر يا أسطا، أقدم بائع بالأقصر يكشف كيف استعد السوق السياحي لاحتفالات رأس السنة (فيديو وصور)

يعد شارع البازارات أو السوق السياحي أحد أهم المزارات السياحية التي يقدم عليها السائحون من حد وصوب لزيارته، لما يحتويه من تحف الألباستر والمشغولات الصدفية وأيضا الفضة والملابس ذات طابع فرعوني.

شارع البازارات في الأقصر قبلة السائحين من حول العالم



وقال أشرف ابوالحجاح الكيلاني البالغ من العمر 63 عاما، إنه أمضى أكثر من 40 عاما في العمل في السوق السياحي في مهنة توارثها من والده والتي امتدت قبله عند أجداده منذ قرن مضى.

انتعاش سياحي

وأضاف أقدم بائع بالسوق السياحي بالأقصر، لـ بوابة «فيتو» أن الموسم السياحي الشتوي يبدأ في السوق عند حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، إذ تنتعش فيه حالة البيع نظرا لكثرة التدفقات السياحية الواردة من جنسيات الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والصينيين وغيرها.

الصدف والألباستر

وعن أبرز الأشياء التي تخطف الأنظار لدى السائحين، يوضح «الكيلاني» أن كل سائح وله هواية منهم الذي يعشق الفضة وكتابة اسمه بالفرعوني، وبعض يريد المشغولات اليدوية والصدفية، والبعض الآخر يميل إلى القطع الفرعونية ذات الأشكال المصنوعة من حجر الالباستر والملابس بالطابع الفرعوني.

وحول الأسعار أكد أشرف الكيلاني أقدم بائع بشارع السوق السياحي في الأقصر أن الأسعار لم ارتفعت قليلا عن الأعوام الماضية حتى يقدم السائح مره أخرى ويجلب أصدقائه أيضًا على محال البازارات لشراء الهدايا والقطع، مثل أطقم الصواني يبدأ من 500 جنيها، والعلبة التابوت الصغيرة بـ150 جنيها وأيضا الفضة الايطالى والمصري حسب أسعار البورصة للتعاملات اليومية.

الأجداد سعداء بالأحفاد

ومنذ عمله في السوق السياحي داخل البازار خاصته الذي مازال يتوارثه الخلف عن السلف والذي يمضى فيه أكثر من 40 عاما، يشير «الكيلاني» إلى أن كافة الأشياء المصنوعة من الالباستر والصدف تطورت لمواكبة العصر التكنولوجي الحديث، كما أن السائح الأجنبي يريد أن يرى التغيير في المعروضات، لافتا إلى أن لو تم الإبقاء على الطراز القديم لم يتم بيع أي شيئ، واختتم حديثه لبوابة «فيتو» أنه سعيد بتوارثه المهنة والتي يقوم حاليا بنقلها إلى ابناؤه الذكور الاثنين حجاج ومصطفى وذلك لاستكمال المسيرة.

وفي وقت سابق ووجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة والسائحين.



وشدد محافظ الأقصر على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضائتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين الزائرين للمحافظة من مختلف دول العالم وإدخال الفرحة على المواطنين بمناسبة رأس السنة، حيث أن موسم رأس السنة يعد من أهم المواسم السياحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.