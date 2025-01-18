السبت 18 يناير 2025
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محافظ كفر الشيخ يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

المحافظ يتابع الامتحانات
المحافظ يتابع الامتحانات

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت،  سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024-2025، حيث تفقد لجان الامتحانات بمدرسة  الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التي يؤدي فيها 720 طالبًا وطالبة امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، موزعين على 15 لجنة بالمبنى (أ)، و22 لجنة بالمبنى (ب)، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 بالشهادة الإعدادية بلغ 66 ألفًا و200 طالب وطالبة، موزعين على 351 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 500 طالب بالتعليم المهني، مؤكدًا أن الامتحانات تُجرى في أجواء هادئة ومنظمة.

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان في اليوم الرابع للامتحانات

أكد محافظ كفرالشيخ، على توفير سبل الراحة للطلاب وسير الامتحانات بشكل منتظم، مع التأكيد على التجهيزات اللازمة منها وسائل الإنارة الجيدة، التهوية المناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، متمنيًا لهم التوفيق والتميز.

  • محافظ كفر الشيخ يشدد علي توفير بيئة مناسبة للطلاب

 

شدد محافظ كفرالشيخ، بتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان، مع التنبيه بضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير مناخ هادئ يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، لضمان سير عملية الامتحان بشكل لائق، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين بإدخال الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحان.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، ومتابعة سير الامتحانات بشكل دوري، مع تقديم كل الدعم للطلاب والطالبات، وكذلك المعلمين والإداريين، لضمان نجاح العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبنائنا الطلاب لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

 

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