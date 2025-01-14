وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اللجان في اليوم الرابع للامتحانات

تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الإمتحانات بمدرسة الشهيد رياض الثانوية للبنين، واطمأن على أداء الطلاب للإمتحان، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات لم ترصد أي مخالفات ولم تتلق شكاوى، وقد أدى الطلاب بالمراحل التعليمية في رابع أيام امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.



وأضاف جودة أن طلاب الصف الثالث الابتدائي، أدوا الامتحان متعدد التخصصات، وأدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الرياضيات، وأدى طلاب الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في فلسفة ومنطق، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، القسم العلمي والقسم الأدبي الامتحان في جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

المراجعات النهائية المجانية المتميزة

على جانب آخر، شارك 400 طالب وطالبة، في المراجعات المجانية المتميزة في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، التي نظمتها إدارة غرب التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، في قاعة مصطفي مرعي بإدارة غرب كفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغادة النحاس مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عبيد وكيل إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية،ووليد الشهاوي موجه مركزي الرياضيات بالمديرية وهاني حمدان، مدير غرفة غرفة عمليات المديرية ومحمود عقبه مدير التعليم الإعدادى بإدارة غرب كفر الشيخ وتوجه جاد مدير مجمع هدى شعراوي، تحت إشراف،خالد صيام معلم خبير الرياضيات بمجمع هدى شعراوي بإدارة غرب كفر الشيخ ومحمد عبد الحي معلم الدراسات الاجتماعية بمجمع هدي شعراوي وبحضور نخبة من القيادات التعليمية والخبراء، وعدد المئات من الطلاب والطالبات.



وجه الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه المراجعة المتميزة، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا تواصل المسيرة نحو التميز لدعم الطلاب في إطار حرص المحافظة والوزارة المستمر على توفير البيئة المثلى للطلاب، مشيرًا إلى الاستمرار في دعم الطلاب، وتقديم كل ما يلزم لتفوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.