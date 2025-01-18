السبت 18 يناير 2025
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محافظات

انتهاء الدراسات الاجتماعية وبداية الجبر، طلاب بورسعيد يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية ببورسعيد، فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحانات الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، في أول أيام امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.

وبالفعل انتهى الطلاب من أداء امتحان الدراسات الاجتماعيه وهو امتحان الفترة الأولى، وبدأ امتحان الجبر في الفترة الثانية.

امتحانات الشهادة الاعدادية ببورسعيد، فيتو 
امتحانات الشهادة الاعدادية ببورسعيد، فيتو 

 امتحانات الشهادة الاعدادية ببوسعيد  

ومن جانبه أكد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 14750 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص يؤدون الامتحان اليوم في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء

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 امتحانات الشهادة الإعدادية

وذكر الغرباوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقا بتجهيز 58 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بالشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقري جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

امتحانات الشهادة الاعدادية ببورسعيد، فيتو
امتحانات الشهادة الاعدادية ببورسعيد، فيتو

وأوضح أيضا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أى طارئ ووضع الحلول الفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

 امتحانات الشهادة الإعدادية

ولفت مدير تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" حسب التعليمات الوزارية، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

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