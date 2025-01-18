السبت 18 يناير 2025
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حوادث

اصطحاب سائق متهم بدهس سيدة في مدينة نصر للطب الشرعي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 اصطحب قوات الأمن سائق متهم بدهس سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر، إلى الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له.

 

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث دهس أسفر عن حالة وفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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مدينة نصر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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