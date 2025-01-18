طعنتان بالصدر والقلب، تفاصيل مناظرة النيابة لجثة قتيل السلام

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة شاب لقي مصرعه علي يد عامل بطعنات بسلاح أبيض، بسبب رفض الأخير زواج الأول بإحدى أقاربه لشربه المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام، أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر.



وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفي علي إصابات طعنية عبارة عن طعنتين بالصدر والرقبة.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة (محمود. أ) مصابًا بعدة طعنات في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (م. ع) عامل بسبب رفض المجني عليه زواج الأول من فتاة تقرب له بسبب شربه المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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