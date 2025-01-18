محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، سعد عسل مدير الإدارة التعليمية بالعبور بتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بمدينة العبور.

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الإعدادية

وأكد محافظ القليوبية خلال جولته التفقدية أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

عدد الطلاب في امتحانات الإعدادية بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية عن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية

وفي رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور الشهادة الاعدادية بالقليوبية، أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، ودعا الطلاب إلى بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

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