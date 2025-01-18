السبت 18 يناير 2025
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20 صورة ترصد انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

تفتيش الطلاب على
تفتيش الطلاب على أبواب اللجان في الدقهلية، فيتو

 خضع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لـ التفتيش على أبواب اللجان داخل  590 لجنة في محافظة الدقهلية.

 ورصدت فيتو حالة الانضباط والتفتيش على أبواب اللجان ومنع اصطحاب الموبايلات داخل اللجان كأحد المحاذير للعملية الامتحانية.

 

 وكانت أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “دخول طلاب الشهادة الإعدادية  اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية بالدقهلية”.

ورصدت فيتو  لحظة دخول الطلاب والطالبات وخضوعهم للتفتيش على الأبواب ومنع اصطحاب الموبايلات.

توافد  اليوم السبت 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي لأداء امتحان النصف الأول من العام الدراسي.

 ومن المقرر أداء الطلاب  امتحان  اللغة عربية والخط والإملاء من الساعة 9 إلى 11.30 أي لمدة ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

واستعدت محافظة الدقهلية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال  126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة  .

 

امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي

وكانت أعلنت مديرية تعليم الدقهلية جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”.
-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.
-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان. 
-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.
-الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.
-الخميس اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

 

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