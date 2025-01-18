السبت 18 يناير 2025
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محافظات

انتظام 18016 طالبا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية 2025

 شهدت محافظة الأقصر اليوم السبت انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث توافد الطلاب على اللجان في الصباح الباكر بصورة منتظمة، لتأدية امتحاني اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر 

 ويؤدي طلاب الشهادة الاعدادية اليوم السبت امتحاني اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والاثنين امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، والثلاثاء امتحاني العلوم والتربية الفنية، والأربعاء امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، والخميس اليوم الأخير من ذات الاسبوع امتحان الجبر والإحصاء، وامتحان التربية الرياضية لمدرسة الرياضة.

 

امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 

 وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي، حيث عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا موسعًا لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر  أن 18016 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة بمختلف الإدارات داخل المحافظة، من السبت 18 يناير الجارى وحتى الخميس الموافق 23 من ذات الشهر.

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع إخفاء أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعًا للغش.

كما أوصى بمنع اصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان، وقد عُقد الاجتماع بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، بمكتبة مصر العامة.

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